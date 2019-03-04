Легендарний гравець НБА продав свої чемпіонські персні на аукціоні

Легендарний гравець НБА Карім Абдул-Джаббар продав з аукціону свої цінні індивідуальні нагороди, включаючи чемпіонські персні та призи MVP.

Про це повідомляє ESPN.com.

Всього було продано 294 предмети з колекції Абдул-Джаббара, включаючи чотири з шести перснів чемпіона НБА.

Абдул-Джаббар отримав 2 947 872 доларів. Велика частина цих грошей дістанеться благодійної організації екс-баскетболіста Skyhook Foundation, яка займається навчанням молодого покоління.

Найдорожчим предметом виявився чемпіонський перстень 1987 року, який проданий за 398 937 доларів. За м'яч з автографом, яким грали в останньому матчі Абдул-Джаббара в рамках регулярних чемпіонатів 1989 року, віддали 270 050 доларів.

Нагадаємо, Олексій Лень набрав рекордну кількість очок в Атланті.Також українець вперше закинув 5 триочкових в одному матчі.

Джерело - isport.ua.