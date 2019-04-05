Барселона готова залишитися без Мессі

Каталонська Барселона готова до зміни поколінь у клубі.

Про це розповів президент блаугранас Хосеп Бартомеу.

"Ймовірно, через три, чотири або п'ять років Мессі скаже: "Пора закінчувати з грою у футбол". Ми вже готуємося до майбутнього, до епохи після Лео, адже хочемо залишатися топ-клубом.

Ми інвестуємо в молодих гравців, щоб підтримувати цей рівень - як своїх вихованців, так і хлопців з інших клубів. Іноді нагадую, що зараз ми залучаємо в клуб молодих гравців, які здаються нам дуже талановитими. Таких як Ленгле, Дембеле, Артур, де Йонг. Тер Штеген ще дуже молодий. У нас є багато футболістів, які продовжать виступати, коли Мессі завершить кар'єру", - сказав Бартомеу.