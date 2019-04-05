Олімпік готовий до матчу проти Десни

Олімпік провів заключне тренування перед матчем 23-го туру УПЛ проти Десни.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Футболісти та тренерський штаб провели заняття в Щасливому. За індивідуальною програмою займається лише півзахисник Євген Пасіч. Решта футболістів готові до матчу суботи.

Після 22 турів донецький клуб займає 4 місце в турнірній таблиці чемпіонату України серед команд нижчої шістки, маючи в своєму активі 20 очок.

Раніше повідомлялося, що олімпійці можуть змінити місце базування на Білу Церкву і Бориспіль.

Нагадаємо, Шевчук нещодавно закликав переглянути формат чемпіонату.

Джерело - Офіційний сайт Олімпіка.