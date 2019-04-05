Шевченко та Ребров потрапили в антирейтинг АПЛ

Екс-нападники київського Динамо і збірної України Андрій Шевченко та Сергій Ребров потрапили до рейтингу іноземних зірок, які не змогли проявити себе в АПЛ.

Рейтинг склало британське видання FourFourTwo.

Андрій Шевченко перейшов у Челсі за 43 млн євро, що стало клубним рекордом на той момент, але забив лише дев'ять голів у 48 матчах Прем'єр-ліги. Видання пише, що до сих пір залишається загадкою, чому Шевченко не заграв у Челсі.

Сергій Ребров переходив в Тоттенгем у якості самого дорогого новачка клубу в історії на той момент, але він забив тільки 10 раз в 59 іграх протягом двох сезонів. Незабаром Реброва віддали в оренду в Фенербахче, а потім безкоштовно відпустили в Вест Гем, де він забив один гол у 27 матчах.

Крім двох українських нападників в рейтинг потрапили Дієго Форлан, Робіньйо, Браян Руїс, Томас Бролін, Йон-Даль Томассон, Жозі Алтідор, Хуан-Себастьян Верон і Радамель Фалькао.

Нагадаємо, що Ференцварош Реброва вибув з Кубку Угорщини.

Раніше Сабо прокоментував тандем Ребров-Шевченко.

Джерело - FourFourTwo.