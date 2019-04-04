Кубковий матч Інгулець - Карпати перенесений до Олександрії

Матч чвертьфіналу Кубка України Інгулець - Карпати перенесений на стадіон Ніка в Олександрії.

Про це повідомляє прес-служба Інгульця.

Чвертьфінальний поєдинок відбудеться 7 квітня. Початок зустрічі о 14:00 за київським часом.

Інгулець йде на 7-му місці в турнірній таблиці Першої ліги, відставання від зони перехідних матчів становить 9 очок. Карпати після 23 зіграних турів займають 9-у позицію в УПЛ.

Нагадаємо, Карпати здобули ювілейну перемогу.

Раніше визначився час проведення матчів Кубка України.

Джерело - офіційний сайт Інгульця.