Мадридський Реал готовий підписати скандального півзахисника ПСЖ Адріана Рабйо.
Про це повідомляє mycanal.fr.
Французька преса стверджує, що він мав переговори з "вершковими" і вже досяг усної домовленості про трансфер.
Як відомо, Рабйо категорично відмовляється продовжувати контракт з ПСЖ і через це тренуєтсья в дублі паризької команди.
Нагадаємо, ПСЖ оштрафував форварда Кіліана Мбаппе та хавбека Адріана Рабьо за порушення дисципліни.
Також, Мбаппе встановив рекорд чемпіонату Франції.
Джерело - footballtransfer.