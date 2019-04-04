Мадридський Реал готовий підписати скандального півзахисника ПСЖ Адріана Рабйо.

Про це повідомляє mycanal.fr.

Французька преса стверджує, що він мав переговори з "вершковими" і вже досяг усної домовленості про трансфер.

Як відомо, Рабйо категорично відмовляється продовжувати контракт з ПСЖ і через це тренуєтсья в дублі паризької команди.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував форварда Кіліана Мбаппе та хавбека Адріана Рабьо за порушення дисципліни.

Також, Мбаппе встановив рекорд чемпіонату Франції.

Джерело - footballtransfer.