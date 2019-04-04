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Шумахер: Не очікував таких результатів

Сьогодні 16:17 529 0
Син легендарного гонщика задоволений тестами в Бахрейні
Шумахер: Не очікував таких результатів

Син семиразового чемпіона світу Міхаеля Шумахера, Мік, задоволений своїми виступами на тестах в Бахрейні.

Про це він розповів у коментарі Motorsport.com.

“Очікував такі результати? Чесно кажучи, ні. Але гадаю, мені було так добре, що легко працювалося над собою і з командою. Обидві стайні були дуже відкритими і навчили мене усьому необхідному. Я зміг значно покращити результати і знайти межу”, - сказав Шумахер-молодший.

У середу, 3 квітня, з Alfa Romeo він подолав своє найшвидше коло за 1.29,998. Що лише на 0,022 секунди повільніше за час, встановлений ним на боліді Ferrari.

Перші тести Міка в Формулі-1 відбулися після його дебюту в Формулі-2 на етапі у Бахрейні. В обох гонках з командою Prema він набрав залікові бали, а у спринті стартував із поулу.

Він не знає, коли знову зможе проїхатися у боліді Формули-1, а от наступна гонка Ф2 відбудеться у Баку.

Нагадаємо, Мік дебютував за кермом боліда Феррарі SF90.

2018-го Шумахер-молодший став чемпіоном європейської Формули-3 і в зараз є частиною молодіжної програми Феррарі.

Джерело - ukrinform.ua.

#Шумахер, #Формула-1, #Феррарі
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