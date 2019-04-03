У матчі 30-го туру чемпіонату Іспанії Вільярреал і Барселона зіграли внічию з рахунком 4:4.

Рахунок в матчі відкрив хавбек каталонців Коутіньо. Через кілька хвилин Малком подвоїв перевагу гостей. В середині тайму розрив в рахунку скоротив Самуель Чуквезе. На 50-й хвилині Карл Токо-Екамбі знову зрівняв рахунок - 2:2. Потім Карлос Бакка і Іборра збільшили перевагу господарів.

У компенсований час голи Ліонеля Мессі і Луїса Суареса врятували каталонців від поразки.

Чемпіонат Іспанії, Ла-Ліга

30-й тур

Вільярреал - Барселона 4:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 12 Коутіньо, 0:2 – 16 Малком, 1:2 – 23 Чуквуезе, 2:2 – 50 Токо-Екамбі, 3:2 – 62 Іборра, 4:2 – 80 Бакка, 4:3 – 90 Мессі, 4:4 – 90 Суарес.

Нагадаємо, Мессі - найвисокооплачуваніший гравець світу.

Також повідомлялося, що Барселона готова продати Ракитича.

Джерело - Чемпіон.