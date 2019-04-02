Гравець вже провів у клубі сім років

Хавбек чернігівської Десни Єгор Картушов продовжив угоду з клубом.

Про це сіверяни повідомили на своєму офіційному сайті.

"Ніяких сумнівів (про продовження контракту - ред.) не було. Президент подзвонив, запропонував умови. Десна для мене - рідний клуб, тому я не сумнівався. Ми швидко владнали всі питання", - сказав Картушов.

Подробиці нової угоди 28-річного гравця з командою Рябоконя не розголошуються.

Картушов виступав разом з Десною в Першій лізі, допомагаючи команді вийти в УПЛ. Він виступає за чернігівців з 2012 року. Також за свою кар'єру півзахисник встиг пограти за молодіжні команди Шахтаря, Маріуполя і Зорі.

У поточному сезоні чемпіонату України Картушов зіграв в 18 матчах за Десну та забив 1 гол і віддав 1 асист.

Нагадаємо, Карпати розгромили Ворсклу і здобули ювілейну перемогу.

Джерело - Чемпіон.