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Картушов продовжив контракт з Десною

Сьогодні 21:56 144 0
Гравець вже провів у клубі сім років
Картушов продовжив контракт з Десною

Хавбек чернігівської Десни Єгор Картушов продовжив угоду з клубом.

Про це сіверяни повідомили на своєму офіційному сайті.

"Ніяких сумнівів (про продовження контракту - ред.) не було. Президент подзвонив, запропонував умови. Десна для мене - рідний клуб, тому я не сумнівався. Ми швидко владнали всі питання", - сказав Картушов.

 
 
 
 
 
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Єгор Картушов підписав новий контракт з Десною! Бажаємо Єгору довгих та яскравих років у нашій команді!⚪🔵⚽️🇺🇦

Допис, поширений DesnaFC official (@desnafc)

Подробиці нової угоди 28-річного гравця з командою Рябоконя не розголошуються.

Картушов виступав разом з Десною в Першій лізі, допомагаючи команді вийти в УПЛ. Він виступає за чернігівців з 2012 року. Також за свою кар'єру півзахисник встиг пограти за молодіжні команди Шахтаря, Маріуполя і Зорі.

У поточному сезоні чемпіонату України Картушов зіграв в 18 матчах за Десну та забив 1 гол і віддав 1 асист.

Нагадаємо, Карпати розгромили Ворсклу і здобули ювілейну перемогу.

Джерело - Чемпіон.

#Десна, #Картушов, #УПЛ, #Українська Прем'єр-ліга
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