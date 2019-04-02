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Перес про реконструкцію Сантьяго Бернабеу: Цей стадіон стане іконою авангарду

Сьогодні 21:45 302 0
Перес про реконструкцію Сантьяго Бернабеу: Цей стадіон стане іконою авангарду

Президент Реала Флорентіно Перес поділився думками про реконструкцію Сантьяго Бернабеу.

Його слова наводить Marca.

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"Це місце, в якому мадридці об'єднують свої сили вже 117 років. Це наш будинок, тут виросли наші цінності. Реал — це клуб для всіх, який управляється уболівальниками. Ми дожили з цими цінностями до сьогоднішнього дня, і ми повинні це пам'ятати. Цей стадіон стане іконою авангарду. Новий Сантьяго Бернабеу стане найкращим стадіоном майбутнього. Це один з найважливіших проектів не тільки для Реала, а й для міста. Майбутнє вимагає сучасного стадіону, авангардистського. Він стане перлиною Мадрида", - сказав Перес.

Нагадаємо, захисник Реала повідомив про бажання перейти в Манчестер Юнайтед.

Джерело - Marca.

#Реал, #Перес, #Сантьяго Бернабеу
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