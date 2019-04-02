Миколаївці програли сусіду в турнірній таблиці

У першій лізі відбувся перший матч 21 туру Чемпіонату України між Балканами з села Зоря та МФК Миколаїв.

Господарі здобули перемогу з перевагою в один гол - 2:1. Тріумфували представники Одещини завдяки дублю Вадима Златова. Єдиний гол у складі миколаївців забив Віктор Берко.

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Чемпіонат України, перша ліга

18 тур

2 квітня

Балкани - МФК Миколаїв 2:1 (1:1)

Голи: 1:0 - 22 Златов, 1:1 - 45+1 Берко, 2:1 - 67 Златов.

Нагадаємо, трьох гравців можуть дискваліфікувати довічно, Севідова — на 5 років.

Джерело - Чемпіон.