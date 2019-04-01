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Девич: навряд чи мене ще колись викличуть у збірну України

Вчора 23:20 544 0
Девич: навряд чи мене ще колись викличуть у збірну України

Український форвард Марко Девич уже не надіється на виклик у збірну України.

Про це сказав сам гравець.

"Чи міг би  допомогти збірній України? Не знаю... Коли я був у Рубіні, думаю, що так. Зараз зрозуміло, що чемпіонат Азербайджану – не те місце, щоб грати в збірній. Не той рівень.

Не знаю, як би я зараз допоміг. Можливо, на якихось 15-20 хвилин десь вийти. Але після переходу у Вадуц було зрозуміло, що навряд чи мене ще колись викличуть.

Зараз збірна Шевченка виглядає дуже добре. Багато хлопців грають за кордоном, це радує. Якщо буде трохи везіння, все буде добре. Думаю, збірна стає кращою і кращою,"- сказав Девич.

Нагадаємо, українець забив неймовірний гол п'ятою з 11-ти метрів.

Також, розпочався продаж квитків на матчі збірної України проти Сербії та Люксембурга.

Джерело - Чемпіон.

#Девич, #збірна України
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