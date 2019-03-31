Ліверпуль переграв Тоттенгем завдяки автоголу

Сьогодні, 31 березня, у матчі в рамках 32-го туру Англійської Прем'єр-ліги Ліверпулю вдалося перемогти Тоттенгем.

Перший топ-момент на 16 хвилині у Ліверпуля! Роберто Фірміно замкнув головою подачу від Робертсона зліва.

На 70-й хвилині Тотенгему вдалося зрівняти рахунок, Кейн закинув на Тріпп'єра, захисник віддав пас у воротарській і Лукас Лейва забив!

Але на 90 хвилині Ліверпулю вдалося вирвати перемогу у Тоттенгема завдяки автоголу Алдервейрелда.

Чемпіонат Англії, АПЛ

32 тур

31 березня

Ліверпуль - Тоттенгем 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 16 Фірміно, 1:1 - 70 Лукас Моура. 2:1 - 90 автогол Алдервейрелд.

Нагадаємо, Тоттенгем готовий продати свого футболіста за 150 млн євро. Результати 32 туру АПЛ дивіться на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.