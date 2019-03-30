Ліверпульський Евертон зустрічався з лондонським Вест Гемом в рамках 32-го туру АПЛ. Мерсисайдці без проблем здолали господарів з рахунком 2:0.

Вже на 5-й хвилині Курт Зума відкрив рахунок у матчі, а на 33-й екс-гравець Шахтаря Бернард подвоїв перевагу.

Чемпіонат Англії, АПЛ

32 тур

30 березня

Вест Гем - Евертон 0:2 (0:2)

Голи: 1:0 - 5 Зума, 2:0 - 33 Бернард

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком упевнено обіграв Фулгем.

Також, МЮ переграв Вотфорд, Лестер здолав Борнмут. Результати 32 туру АПЛ

Джерело - Чемпіон.