Ліверпульський Евертон зустрічався з лондонським Вест Гемом в рамках 32-го туру АПЛ. Мерсисайдці без проблем здолали господарів з рахунком 2:0.
Вже на 5-й хвилині Курт Зума відкрив рахунок у матчі, а на 33-й екс-гравець Шахтаря Бернард подвоїв перевагу.
Чемпіонат Англії, АПЛ
32 тур
30 березня
Вест Гем - Евертон 0:2 (0:2)
Голи: 1:0 - 5 Зума, 2:0 - 33 Бернард
Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком упевнено обіграв Фулгем.
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Джерело - Чемпіон.