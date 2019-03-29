18-річний центральний захисник Атлетіко Паранаенсе Кевем зацікавив Шахтар.
Про це повідомляє Globo.
Представники донецького клубу спостерігали за його грою в матчі чемпіонату штату. Джерело повідомляє, що гірники готові заплатити 500 тисяч доларів за 70% прав на гравця.
Атлетіко Паранаенсе не поспішає продавати Кевема і планує зберегти його до кінця сезону. Президент клубу заявив, що в клуб надійшло 3 пропозиції з приводу молодого захисника.
Трансферне вікно в Бразилії закривається 3 квітня.
Нагадамо, УЄФА покарав Шахтар за расиські вигуки уболівальників.
Тим часом стало відомо, що Ісмаїлі зможе зіграти проти Олександрії.
Джерело - Globo.