Гірники можуть купити юного бразильця

18-річний центральний захисник Атлетіко Паранаенсе Кевем зацікавив Шахтар.

Про це повідомляє Globo.

Представники донецького клубу спостерігали за його грою в матчі чемпіонату штату. Джерело повідомляє, що гірники готові заплатити 500 тисяч доларів за 70% прав на гравця.

Атлетіко Паранаенсе не поспішає продавати Кевема і планує зберегти його до кінця сезону. Президент клубу заявив, що в клуб надійшло 3 пропозиції з приводу молодого захисника.

Трансферне вікно в Бразилії закривається 3 квітня.

Нагадамо, УЄФА покарав Шахтар за расиські вигуки уболівальників.

Тим часом стало відомо, що Ісмаїлі зможе зіграти проти Олександрії.

Джерело - Globo.