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Інтер цікавиться гравцем Барселони

Сьогодні 19:45 234 0
Інтер планує влітку підписати атакувального півзахисника.
Інтер цікавиться гравцем Барселони

Міланський Інтер зацікавився бразильцем Малкомом, який ще минулого літа міг перейти в Інтер.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Також італійці розглядають кандидатури Федеріко К'єза з Фіорентини, Родріго де Пауля з Удінезе і Стевена Бергвейна з ПСВ.

Нагадаємо, Барселона купила Малкома у Бордо минулого літа за 41 мільйон євро. У 15 матчах у всіх турнірах вінгер забив 3 голи, у 8 іграх Ла-Ліги він не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, Баварія здійснила рекордний трансфер. А Санжар може очолити Ворсклу.

Джерело - Corriere dello Sport.

#Інтер, #Серія А, #Барселона, #Ла-Ліга
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