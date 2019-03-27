Інтер планує влітку підписати атакувального півзахисника.

Міланський Інтер зацікавився бразильцем Малкомом, який ще минулого літа міг перейти в Інтер.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Також італійці розглядають кандидатури Федеріко К'єза з Фіорентини, Родріго де Пауля з Удінезе і Стевена Бергвейна з ПСВ.

Нагадаємо, Барселона купила Малкома у Бордо минулого літа за 41 мільйон євро. У 15 матчах у всіх турнірах вінгер забив 3 голи, у 8 іграх Ла-Ліги він не відзначився результативними діями.

Нагадаємо, Баварія здійснила рекордний трансфер. А Санжар може очолити Ворсклу.

Джерело - Corriere dello Sport.