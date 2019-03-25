Алекс Фергюсон пожертвував 405 тис. фунтів із вдячності за операцію

Сер Алекс Фергюсон пожертвував £ 405,000 Державній службі охорони здоров'я Великобританії в знак подяки за операцію на мозку минулого року, що врятувала його життя.
Про це повідомляє The Sun.
Фергюсон в готелі Манчестера організував вечірку зі збору коштів на благодійність, на якій були присутні чимало зіркових гостей.
Джерело повідомляє:
"Сер Алекс був у відмінній формі всю ніч і приводив гостей в захват своїми історіями. Він зібрав багато грошей на благодійність, але при цьому був сповнений рішучості, що всі вони відправляться Державній службі охорони здоров'я. Він завжди надавав їм величезну підтримку, і почав допомагати ще більше після того випадку".
Нагадаємо, Фергюсон знову очолить Манчестер Юнайтед
Також, Алекс Фергюсон упевнений, що Мессі кращий за Марадону.
Джерело - Чемпіон.