Алекс Фергюсон пожертвував 405 тис. фунтів із вдячності за операцію

Сер Алекс Фергюсон пожертвував £ 405,000 Державній службі охорони здоров'я Великобританії в знак подяки за операцію на мозку минулого року, що врятувала його життя.

Про це повідомляє The Sun.

Фергюсон в готелі Манчестера організував вечірку зі збору коштів на благодійність, на якій були присутні чимало зіркових гостей.

Джерело повідомляє:

"Сер Алекс був у відмінній формі всю ніч і приводив гостей в захват своїми історіями. Він зібрав багато грошей на благодійність, але при цьому був сповнений рішучості, що всі вони відправляться Державній службі охорони здоров'я. Він завжди надавав їм величезну підтримку, і почав допомагати ще більше після того випадку".

Нагадаємо, Фергюсон знову очолить Манчестер Юнайтед

Також, Алекс Фергюсон упевнений, що Мессі кращий за Марадону.

Джерело - Чемпіон.