Голкіпер Барселони може піти з команди

Голкіпер каталонської Барселони і збірної Нідерландів Яспер Сіллессен може покинути команду в найближче трансферне вікно.

Про це повідомляє Marca.

Змінник Марка-Андре тер Штегена повідомив керівництву синьо-гранатових, що хотів би покинути команду наступного літа через відсутність регулярної ігрової практики. Керівництво блаугранас з розумінням ставиться до позиції першого номера ораньє отримувати більше ігрового часу.

Барселона розраховує виручити за Сіллессена близько 45-50 мільйонів євро. Чинний контракт закінчується в 2021-му році, який включає суму відступних у розмірі 60 млн євро.

Нагадаємо, що найближчий поєдинок команда Сіллессена проведе в рамках волок на Євро-2020 проти принципового суперника з Німеччини,

Також повідомлялося, що легенда Барселони не зіграє за збірну Каталонії.

Джерело - Marca.