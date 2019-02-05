Де Лігт хоче приєднатись до де Йонга в Барселоні

Захисник Аякса Маттейс де Лігт може продовжити кар'єру в Барселоні.

Про це повідомляє football24 з посиланням на Mundo Deportivo.

19-річний нідерландський захисник сам захотів перейти в каталонський клуб услід за своїм партнером по Аяксу Френкі де Йонгом, який вже підписав контракт з чинним чемпіоном Іспанії. Де Лігт отримав пропозиції від кількох європейський грандів, але очікує на пропозицію Барси. Можливий трансфер оцінюється в 75 мільйонів євро.

У поточному сезоні чемпіонату Нідерландів Маттейс де Лігт провів 19 матчів, в яких забив два гола і віддав один асист.

Нагадаємо, Ліверпуль втратив очки з Вест Гемом. Також, Барселона вирвала нічию у Валенсії завдяки дублю Мессі.

Джерело - football24.