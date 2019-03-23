Мораес став 29-им гравцем збірної, який народився закордоном

Форвард збірної України Жуніор Мораес став 29-м гравцем і 3-м бразильцем в історії збірної, який народився за межами України.

Нападник 22 березня дебютував за національну команду в матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Португалією (0:0).

Раніше за національну команду зіграли 16 уродженців Росії (Алієв, Бахарєв, Гусейнов, Калитвинцев, Кандауров, Кормільцев, Левицький, Леоненко, Несмачний, Саленко, Серебренников, Тяпушкін, Щербаков, Юдін, Ярмоленко, Яшкін), по два футболіста родом з Бразилії (Едмар і Марлос), Казахстана (Скаченко і Дмитро Яковенко) і Грузії (Цвейба, Даниловський), а також по одному вихідцю з Білорусі (Мілевський), НДР (Кузнєцов), Ізраїля (Циганков), Киргизії (Гудименко), Куби (Кернозенко) і Югославії (Девіч).

Крім того, 31-річний нападаючий став 297-м і 5-м найстаршим дебютантом у складі збірної України.

Нагадаємо, що відеоогляд матчу Португалія - Україна ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.