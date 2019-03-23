Мій профіль
Португалія - Україна: 5 головних висновків
Сьогодні 13:16 622
Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі
Сьогодні 10:56 558
Україна зіграла внічию з Португалією
Вчора 23:38 7894
Португалія — Україна 0:0. Як це було
Вчора 23:30 9322 3
Португалія - Україна 0:0. Огляд першого тайму
Вчора 22:45 1858
Португалія - Україна: анонс і прогноз матчу чемпіонату Європи
Вчора 20:00 5401
Бо переміг у спринті та здобув Малий кришталевий глобус, Підручний у третій десятці
Вчора 18:41 1338
Бельгія перемогла Росію, Нідерланди розгромили Білорусь: огляд матчів відбору до Євро-2020
Вчора 12:12 2784
Ястремська програла Барті на турнірі Miami Open
Вчора 10:00 610
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Вчора 09:19 14507
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:01 Біатлон Кубок світу. Онлайн-трансляція гонки переслідування в Гольменколлені 446
15:00 Футбол Атлетіко зацікавлений у захисникові Роми 133
14:48 Футбол Мораес став 29-им гравцем збірної, який народився закордоном 182
14:26 Бокс Гірн: Усик стане обов'язковим претендентом на бій з Джошуа 277
14:05 Бокс Чемпіон світу WBA кинув виклик Кличку 450
13:54 Футбол Люксембург за останні 9 років отримав стільки ж перемог, скільки ж і за попередні 100 288
13:33 Футбол Півзахисник Португалії: Нам протистояв добре організований захист 538
13:16 Футбол Португалія - Україна: 5 головних висновків 622
13:02 Блог Баззер-бітер Кузми з середини майданчика - момент дня в НБА 287
12:51 Футбол Павелко: Завдяки підтримці Порошенка збірна України вдало виступила в Лізі націй 370
12:25 Бокс Команда Усика має намір перенести бій українця 489
12:07 Футбол Павелко прокоментував виклик Мораеса у збірну 442
12:00 Блог Воробей розказав дітям, звідки взялися криві ноги - Футбік 259
11:51 Футбол Реал збирається заплатити за 17-річного футболіста 70 млн євро 710
11:35 Теніс Світоліна зазнала поразки у матчі з китаянкою в Маямі 466
11:16 Футбол Порошенко: Ви достойно захищали честь країни 1550
10:56 Теніс Світоліна поступилася у першому матчі на турнірі в Маямі 558
10:53 Футбол Степаненко: Ми дуже розлютили Роналду 1631
10:04 Футбол Матвієнко: Здивований підтримкою українських уболівальників на стадіоні 995
09:25 Футбол Уткін Черчесову: Україна у футбол грає, а ми - ні 1074
09:17 Футбол Зінченко: Бернарду Сілва сказав, що вони всі засмучені 8673
08:50 Футбол Шевченко: Я задоволений результатом і грою 1652
08:35 Футбол Португалія - Україна 0:0. Огляд матчу 1099
07:00 Футбол Трансляція Іспанія - Норвегія: онлайн 23.03.2019 382
02:18 Теніс Цуренко знялася з турніру в Маямі 1067

Мораес став 29-им гравцем збірної, який народився закордоном

Сьогодні 14:48 182 0
Мораес став 29-им гравцем збірної, який народився закордоном

Форвард збірної України Жуніор Мораес став 29-м гравцем і 3-м бразильцем в історії збірної, який народився за межами України.

Нападник  22 березня дебютував за національну команду в матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 з Португалією (0:0).

Раніше за національну команду зіграли 16 уродженців Росії (Алієв, Бахарєв, Гусейнов, Калитвинцев, Кандауров, Кормільцев, Левицький, Леоненко, Несмачний, Саленко, Серебренников, Тяпушкін, Щербаков, Юдін, Ярмоленко, Яшкін), по два футболіста родом з Бразилії (Едмар і Марлос), Казахстана (Скаченко і Дмитро Яковенко) і Грузії (Цвейба, Даниловський), а також по одному вихідцю з Білорусі (Мілевський), НДР (Кузнєцов), Ізраїля (Циганков), Киргизії (Гудименко), Куби (Кернозенко) і Югославії (Девіч).

Крім того, 31-річний нападаючий став 297-м і 5-м найстаршим дебютантом у складі збірної України.

Нагадаємо, що відеоогляд матчу Португалія - Україна ви можете переглянути на Чемпіоні.

Джерело - Чемпіон.

#мораес, #Україна
Коментарі ()