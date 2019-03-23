Порошенко: Ви достойно захищали честь країни

Збірна України достойно показала себе у матчі з Португалією у кваліфікації до Чемпіонату Європи 2020.
Таку думку висловив президент України Петро Порошенко.
"Молодці, хлопці! Ви гідно захищали честь України у протистоянні з сильним суперником.
Рахунок по грі. Не зменшуйте обороти. Вся Україна бажає вам перемог", - написав Порошенко у твіттері.
Молодці, хлопці!— Петро Порошенко (@poroshenko) 22 марта 2019 г.
Ви гідно захищали честь України у протистоянні з сильним суперником.
Рахунок по грі. Не збавляйте обертів. Вся Україна бажає вам перемог! pic.twitter.com/A8Q2jdoCjt
Огляд матчу Португалія - Україна ви можете переглянути на Чемпіоні.
Джерело - Чемпіон.