Степаненко: Ми дуже розлютили Роналду

Нападник збірної Португалії засмутився нічійному результату в матчі відбору до Чемпіонату Європи 2020 проти збірної України.

Про це розповів півзахисник національної збірної Тарас Степаненко.

"Португалія - команда високого рівня, вони тримали темп не скажу, що високий, але тримали. Ми витримали, не скажу, що фізично підсіли. Саня (Зінченко - прим.) Спілкувався з Бернарду Сілвою, той сказав, що Роналду дуже злий пішов у роздягальню", - сказав Степаненко.