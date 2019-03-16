Сьогодні, 16-го березня відбулися матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги.
Чемпіонат Англії, АПЛ
31 тур
16 березня
Вест Гем - Гаддерсфілд 4:3 (1:2)
Голи: 1:0 – 15, Нобл(П), 1:1 – 17 Бакуна, 1:2 – 30 Грант, 1:3 – 65 Грант, 2:3 – 75 Огбонна, 3:3 – 84 Ернандес, 4:3 – 90 Ернандес
Бернлі – Лестер 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 33 Меддісон, 1:1 – 38 Макніл, 1:2 – 90 Морган
Борнмут - Ньюкасл 2:2 (0:1, 2:1)
Голи: 0:1 – 45 Рондон, 1:1 – 48, Кінг(П), 2:1 – 81 Кінг, 2:2 – 90 Рітчі
Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.
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Джерело - Чемпіон.