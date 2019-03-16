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Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті
Вчора 15:52 2116
Жіноча збірна України сенсаційно здобула бронзу в естафеті на чемпіонаті світу. Відеоогляд
Вчора 17:45 876
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Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу
Вчора 10:00 2975
Наполі зіграє з Арсеналом, Челсі зі Славією. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
15.03.2019 14:20 1599
Аякс зіграє проти Ювентуса, Ліверпуль проти Порту. Результати жеребкування Ліги чемпіонів
15.03.2019 13:18 3103
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
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Вест Гем створив неймовірний камбек, Лестер переграв Бернлі. Результати матчів 31-го туру АПЛ

Вчора 23:34 456 0
Вест Гем створив неймовірний камбек, Лестер переграв Бернлі. Результати матчів 31-го туру АПЛ

Сьогодні, 16-го березня відбулися матчі 31-го туру англійської Прем'єр-ліги.

Чемпіонат Англії, АПЛ

31 тур

16 березня

Вест Гем - Гаддерсфілд 4:3 (1:2)

Голи: 1:0 – 15, Нобл(П), 1:1 – 17 Бакуна, 1:2 – 30 Грант, 1:3 – 65 Грант, 2:3 – 75 Огбонна, 3:3 – 84 Ернандес, 4:3 – 90 Ернандес

Бернлі – Лестер 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 33 Меддісон, 1:1 – 38 Макніл, 1:2 – 90 Морган

Борнмут - Ньюкасл 2:2 (0:1, 2:1)

Голи: 0:1 – 45 Рондон, 1:1 – 48, Кінг(П), 2:1 – 81 Кінг, 2:2 – 90 Рітчі

Нагадаємо, Манчестер Сіті зробив фантастичний камбек та вийшов до півфіналу Кубку Англії.

Також, фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна

Джерело - Чемпіон.

#Лестер, #Вест Гем, #АПЛ
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