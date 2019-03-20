Півзахисник ПСЖ зацікавив Атлетіко

23-річний гравець може перебратися в Ла-Лігу

Хавбек французького ПСЖ Адріан Рабйо зацікавив мадридський Атлетіко. Угода 23-річного півзахисника з парижанами діє до 30 червня, після чого він стане вільним агентом.

Керівництво Атлетіко, зокрема спортивний директор Андреа Берта, думає про зміцнення команди на наступний сезон.

У першу чергу Атлетіко хоче зміцнити півзахист. Рабйо — один з гравців, на якого претендує мадридський клуб. Матрацники спробують зробити французу хороша пропозиція.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко хоче придбати лідера Порту.

Нещодавно ПСЖ оштрафував Мбаппе за порушення дисципліни.

Джерело - Sport.ua.