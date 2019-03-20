Безус: Павлову треба дозволяти все

Футболіст впевнений у силах відомого українського спеціаліста

Микола Павлов — компетентний тренер.

У цьому переконаний футболіст бельгійського Гента — Роман Безус.

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"Чи зміг би Павлов працювати зараз? З правильними керівниками клубів - 100%. З такими, які тоді були в Полтаві. Павлову треба дозволяти все, давати повну свободу дій, щоб у нього була впевненість. Я подивився фільм Легенда №17 і захотів подзвонити Миколі Петровичу. Вже було пізно і стримався. Він би за 2-3 місяці зібрав футболістів, дав трохи більшу зарплату, ніж є в українських клубів, і команда була б в трійці", - заявив Безус.

Раніше Безус заявив, що зможе бути корисним збірній.

Тим часом Левченко заявив, що Безусу потрібно дати шанс.

Джерело - Tribuna.