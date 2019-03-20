Дударчук: На полі треба поводитися професійно

Футзалістка IMS-НУХТ і збірної України Анна Сидоренко повелася не професійно в матчі Вищої ліги України з футзалу серед жінок
Сказала футзалістка збірної України Юлія Дударчук, прокоментувавши для Чемпіона скандальний інцидент.
"На футзальному полі всі емоційні, але ці емоції потрібно контролювати й поводитися професійно, а не так як повела себе гравець ІМС.
Я не хотіла б бути на її місці",- сказала Дударчук.
Нагадаємо, Дударчук грала за збірну України на чемпіонаті Європи. Та здобула срібло чемпіонату світу.
Джерело - Чемпіон.