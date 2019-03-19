Наразі півзахисник тренується в дублі ПСЖ

Мадридський Реал і особисто їх головний тренер Зінадін Зідан зацікавлені в півзахиснику ПСЖ Адріені Рабьо.

Про це повідомляє Sport.es.

23-річний француз розглядається в якості заміни хорвату Луці Модричу в складі мадридців.

Крім "вершкових" підписати Рабьо хочуть Барселона, Тоттенгем, Ліверпуль і Манчестер Юнайтед.

Відзначимо, що контракт півзахисника з ПСЖ закінчується влітку і через те, що Рабьо відмовився його продовжувати, він був переведений до дублюючого складу.

Нагадаємо, ПСЖ оштрафував форварда Кіліана Мбаппе та хавбека Адріана Рабьо за порушення дисципліни.

Також, Мбаппе встановив рекорд чемпіонату Франції.

Джерело - xsport.