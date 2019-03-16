Екс-гравець Динамо хоче відкрити школу Лобановського в Лондоні

У Лондоні може відкритися футбольна школа імені Валерія Лобановського.

Про це йде мова в інтерв'ю екс-гравця Динамо Сергія Балтача для Футбол 24.

"Йде пошук інвестора. Вважаю, що це цікава бізнес-ідея. Мінімальні вкладення - від 10 млн фунтів. Купується земля, будується готель. Фактично невеликий спорткомплекс. З футбольними полями. В ідеалі - з басейном.

Вартість проекту варіюється в залежності від місця розташування і архітектурного проекту. Може коштувати і 30 млн фунтів.

Плануємо набирати дітей з 5 років. Природно, через рік, в 6 років, дитина не стане професійним футболістом, за якого заплатять мільйони. Але батьки будуть оплачувати його заняття. А у вільний від тренувань час можна здавати поля в оренду", - сказав Балтач.