Екс-гравець Динамо хоче відкрити школу Лобановського в Лондоні

Мій профіль
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої естафети в Естерсунді
Сьогодні 14:44 5303
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Сьогодні 12:31 176
Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу
Сьогодні 10:00 1668
Наполі зіграє з Арсеналом, Челсі зі Славією. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
Вчора 14:20 1463
Аякс зіграє проти Ювентуса, Ліверпуль проти Порту. Результати жеребкування Ліги чемпіонів
Вчора 13:18 2962
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Вчора 09:19 11852
Лопатецька зіграє у півфіналі турніру в Японії
Вчора 08:32 1093
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Вчора 00:00 51744 1
Динамо — Челсі: огляд матчу
14.03.2019 23:02 869
Динамо зганьбилося у домашньому матчі з Челсі на НСК Олімпійський
14.03.2019 21:46 2325
Навколо спорту
Блоги
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1 Андрій Твердохліб
Сьогодні 12:31 176
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:19 393
Вона змінила історію. Перша жінка - учасник марафону
Вона змінила історію. Перша жінка - учасник марафону Valeriy Ruchka
Сьогодні 11:47 333
Салах відреагував на стрілянину в новозеландських мечетях
Салах відреагував на стрілянину в новозеландських мечетях Максим Буйдин
Вчора 22:33 916
За них не соромно. Ультрас Динамо були неймовірними
За них не соромно. Ультрас Динамо були неймовірними Valeriy Ruchka
Вчора 17:49 3295 1
Тіло мрії. Півзахисникові Динамо пощастило з дівчиною
Тіло мрії. Півзахисникові Динамо пощастило з дівчиною Максим Буйдин
13.03.2019 13:28 4643 10
Розгром Шальке Зінченко відсвяткував у футболці Коноплянки
Розгром Шальке Зінченко відсвяткував у футболці Коноплянки Valeriy Ruchka
13.03.2019 11:33 3098
Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ
Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ Максим Буйдин
12.03.2019 17:30 1552
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло
Еротично і стильно. Дружина гравця збірної України приміряла брючний костюм на оголене тіло Максим Буйдин
12.03.2019 16:25 2224
Огляд 21-го туру УПЛ, ексклюзивне інтерв'ю Срни - Великий футбол
Огляд 21-го туру УПЛ, ексклюзивне інтерв'ю Срни - Великий футбол Максим Буйдин
12.03.2019 11:37 1194
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14:45 Баскетбол Багатскіс може стати головним тренером чоловічої збірної України 180
14:44 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночої естафети в Естерсунді 5303
14:30 Теніс Осака, Квітова і Світоліна в заявці турніру Premier Mandatory в Майамі 242
14:15 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічої естафети в Естерсунді 2661
13:45 Футбол Реал оцінив Дзаньоло в 60 мільйонів євро 346
13:30 Бокс Холіфілд: Усик повинен використовувати свої козирі 382
13:15 Баскетбол Дніпро оштрафують на 30 тисяч гривень за поведінку вболівальників 220
13:00 Футбол Визначився трансферний пріоритет для Барселони 483
12:45 Футбол Екс-гравець Динамо хоче відкрити школу Лобановського в Лондоні 949
12:31 Блог Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1 176
12:30 Бокс Ломаченко: Я хочу увійти в історію 387
12:19 Блог Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО 393
12:15 Автоспорт Гамільтон виграв кваліфікацію Гран-прі Австралії 589
12:00 Футбол Олімпік офіційно звинуватив українських арбітрів 496
11:47 Блог Вона змінила історію. Перша жінка - учасник марафону 333
11:45 Футбол Ліверпуль не продаватиме лідерів клубу 373
11:30 Футбол Клуби УПЛ підтримали перенесення матчів через вибори президента України 345
11:15 Футбол Дрогба може почати тренерську кар'єру 406
11:00 Футбол Інсіньє вибув на 3 тижні через травму 322
10:45 Футбол Зоря прийме Шахтар, Олександрія зіграє з Чорноморцем. Ігри 22-го туру УПЛ 580
10:15 Футбол Світоліна грала в Індіан-Веллсі з травмою 1149
10:00 Теніс Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу 1668
09:45 Футбол Зеніт, Інтер і Айнтрахт потрапили під дисциплінарні стягнення УЄФА 567
09:30 Футбол Роналду може пропустити наступні матчі 799
09:15 Бокс Ломаченко ретельно готується напередодні бою з Кроллою 989

Екс-гравець Динамо хоче відкрити школу Лобановського в Лондоні

Сьогодні 12:45 949 0
Екс-гравець Динамо хоче відкрити школу Лобановського в Лондоні

У Лондоні може відкритися футбольна школа імені Валерія Лобановського.

Про це йде мова в інтерв'ю екс-гравця Динамо Сергія Балтача для Футбол 24.

"Йде пошук інвестора. Вважаю, що це цікава бізнес-ідея. Мінімальні вкладення - від 10 млн фунтів. Купується земля, будується готель. Фактично невеликий спорткомплекс. З футбольними полями. В ідеалі - з басейном.

Вартість проекту варіюється в залежності від місця розташування і архітектурного проекту. Може коштувати і 30 млн фунтів.

Плануємо набирати дітей з 5 років. Природно, через рік, в 6 років, дитина не стане професійним футболістом, за якого заплатять мільйони. Але батьки будуть оплачувати його заняття. А у вільний від тренувань час можна здавати поля в оренду", - сказав Балтач.

Нагадаємо, Зоря прийме Шахтар, Олександрія зіграє з Чорноморцем. Ігри 22-го туру УПЛ.

Раніше повідомлялося, хто став новим тренером Коноплянки.

Джерело - Футбол 24.

#Балтач, #Школа, #Лобановський
Коментарі ()