Хацкевич: Тоді Саррі потрібно було звільняти ще до матчу з нами

Керманич київського Динамо Олександр Хацкевич не планує йти у відставку.

Про це він натякнув у інтерв'ю телеканалу 2+2.

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"Тоді Саррі потрібно було звільняти ще до матчів з нами, але там людина працює, і всі вже забули, а ви про якісь відставки. Тоді тут потрібно після кожної гри прибирати тренера", - заявив Хацкевич.