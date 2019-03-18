Хацкевич: Тоді Саррі потрібно було звільняти ще до матчу з нами

Керманич київського Динамо Олександр Хацкевич не планує йти у відставку.
Про це він натякнув у інтерв'ю телеканалу 2+2.
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"Тоді Саррі потрібно було звільняти ще до матчів з нами, але там людина працює, і всі вже забули, а ви про якісь відставки. Тоді тут потрібно після кожної гри прибирати тренера", - заявив Хацкевич.
Нагадаємо, Динамо ганебно програло Челсі.
У матчі чемпіонату кияни переграли Олімпік.
Джерело - Xsport.