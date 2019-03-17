Мій профіль
Лопатецька здобула третій титул в сезоні
Сьогодні 09:39 734
Радівілов здобув бронзу на етапі Кубка світу
Сьогодні 11:51 244
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Естерсунді
Сьогодні 10:14 383
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночого мас-старту в Естерсунді
Сьогодні 09:03 490
Жіноча збірна України сенсаційно здобула бронзу в естафеті на чемпіонаті світу. Відеоогляд
Вчора 17:45 1180
Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті
Вчора 15:52 2939
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Вчора 12:31 530 1
Світоліна сенсайційно поступилася в півфіналі Індіан-Веллсу
Вчора 10:00 4003
Наполі зіграє з Арсеналом, Челсі зі Славією. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
15.03.2019 14:20 1659
Аякс зіграє проти Ювентуса, Ліверпуль проти Порту. Результати жеребкування Ліги чемпіонів
15.03.2019 13:18 3183
Навколо спорту
Блоги
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1 Андрій Твердохліб
Вчора 12:31 530 1
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО
Маленька дівчина покарала хама в залі - Трендець. ВІДЕО Valeriy Ruchka
Вчора 12:19 1105
Вона змінила історію. Перша жінка - учасник марафону
Вона змінила історію. Перша жінка - учасник марафону Valeriy Ruchka
Вчора 11:47 858
Салах відреагував на стрілянину в новозеландських мечетях
Салах відреагував на стрілянину в новозеландських мечетях Максим Буйдин
15.03.2019 22:33 1122
За них не соромно. Ультрас Динамо були неймовірними
За них не соромно. Ультрас Динамо були неймовірними Valeriy Ruchka
15.03.2019 17:49 4008 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:32 Біатлон Підгрушна: Валя була готова віддати душу і не віддати бронзу 232
13:11 Теніс Українське дербі в Анталії: Дьома здолала Чернишову 207
13:10 Баскетбол Атака Юти очолила ТОП-10 найкращих моментів дня НБА 209
12:54 Футбол Карпати — Маріуполь: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 22 туру УПЛ 342
12:35 Баскетбол Атланта з Ленем програла Бостону, Оклахому знищили чемпіони НБА. Результати матчів дня 257
12:26 Футбол Луческу працюватиме в Бешикташі 383
12:08 Футбол Манчестер Юнайтед зазнав третьої поразки при Сульшері 446
11:51 Гімнастика Радівілов здобув бронзу на етапі Кубка світу 244
11:36 Теніс Лопатецька дебютує в ТОП-300 світового рейтингу 456
11:24 Футбол Олімпік — Динамо: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 22 туру УПЛ 690
10:53 Теніс Калініна пропустить турнір в Маямі 498
10:46 Футбол Десна — ФК Львів: де дивитися онлайн-трансляцію матчу 22 туру УПЛ 498
10:27 Футбол Коваленко провів ювілейний матч за Шахтар 450
10:14 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Естерсунді 383
09:55 Бокс Гарсія — Спенс: огляд бою 774
09:39 Теніс Лопатецька здобула третій титул в сезоні 734
09:25 Біатлон Україна отримала бронзові нагороди чемпіонату світу 2419
09:13 Бокс Гарсія безвольно програв Спенсу 727
09:03 Біатлон Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція жіночого мас-старту в Естерсунді 490
08:50 Блог Збірна України знову ТОП-команда. Фото з естафети в Естерсунді 577
08:30 Футбол Олімпік - Динамо: анонс і прогноз матчу УПЛ 716
08:00 Хокей Кременчук мінімально обіграв Дніпро і вийшов вперед у серії 412
01:27 Бокс Трансляція Гарсія - Спенс: дивитися онлайн 16.03.19 1633
01:00 Баскетбол Вашингтон - Мемфіс: онлайн-трансляція матчу НБА 505
00:55 Баскетбол Нью-Орлеан - Фінікс: онлайн-трансляція матчу НБА 483

Луческу працюватиме в Бешикташі

Сьогодні 12:26 383 0
Екс-тренер Шахтаря отримає посаду в керівництві клуба
Луческу працюватиме в Бешикташі

Колишній тренер донецького Шахтаря та збірної Туреччини Мірча Луческу отримає посаду в Бешикташі.

Про це повідомляє Fotomac.

Луческу стане спортивним директором клубу. Також наголошується, що тренером стане його син Разван.

Відзначимо, після закінчення сезону з Бешикташа йде нинішній тренер Шенол Гюнеш, який стане тренером турецької збірної. Саме Гюнеш змінить Луческу біля керма національної команди.

Раніше повідомлялося, що Луческу піде на пенсію.

Нагадаємо, румунський спеціаліст спростував чутки про те, що Шахтарю пропонували Салаха.

Джерело - Xsport.

#Луческу, #Бешикташ, #Туреччина
Коментарі ()