Екс-тренер Шахтаря отримає посаду в керівництві клуба

Колишній тренер донецького Шахтаря та збірної Туреччини Мірча Луческу отримає посаду в Бешикташі.

Про це повідомляє Fotomac.

Луческу стане спортивним директором клубу. Також наголошується, що тренером стане його син Разван.

Відзначимо, після закінчення сезону з Бешикташа йде нинішній тренер Шенол Гюнеш, який стане тренером турецької збірної. Саме Гюнеш змінить Луческу біля керма національної команди.

Раніше повідомлялося, що Луческу піде на пенсію.

Нагадаємо, румунський спеціаліст спростував чутки про те, що Шахтарю пропонували Салаха.

Джерело - Xsport.