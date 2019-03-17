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Нью-Йорк - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА
Сьогодні 17:47 256
Чемпіонат світу. Онлайн-трансляція чоловічого мас-старту в Естерсунді
Сьогодні 17:00 800
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 16:00 52189 1
Радівілов завоював другу медаль на етапі Кубка світу в Баку
Сьогодні 15:34 349
Вірер тріумфувала в мас-старті чемпіонату світу, Меркушина — 25
Сьогодні 14:58 393
Радівілов здобув бронзу на етапі Кубка світу
Сьогодні 11:51 374
Лопатецька здобула третій титул в сезоні
Сьогодні 09:39 1123
Жіноча збірна України сенсаційно здобула бронзу в естафеті на чемпіонаті світу. Відеоогляд
Вчора 17:45 1253
Жіноча збірна Україна - бронзовий призер чемпіонату світу в естафеті
Вчора 15:52 3107
Динамо зазнало найбільшої домашньої поразки в історії Єврокубків. Фоторепортаж з матчу Ліги Європи. Ч1
Вчора 12:31 611 1
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Чи впізнають Блохіна на вулиці. Опитування людей - Трендець
Чи впізнають Блохіна на вулиці. Опитування людей - Трендець Valeriy Ruchka
Сьогодні 14:49 370
Бронзова естафета. Нервове очікування команди на фініш Валентини Семеренко
Бронзова естафета. Нервове очікування команди на фініш Валентини Семеренко Valeriy Ruchka
Сьогодні 13:46 677
Збірна України знову ТОП-команда. Фото з естафети в Естерсунді
Збірна України знову ТОП-команда. Фото з естафети в Естерсунді Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:50 619
Фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна
Фанати Челсі заспівали український хіт про Путіна Андрій Твердохліб
Вчора 22:08 3262
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу
Квіткова церемонія після бронзової для України естафети на чемпіонаті світу Valeriy Ruchka
Вчора 22:05 763
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом
З Україною в серці. Підтримаємо нашу збірну в матчах з Португалією та Люксембургом Valeriy Ruchka
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Про зіркову хворобу, Ракицького та Коломойського - Селезньов
Про зіркову хворобу, Ракицького та Коломойського - Селезньов Максим Буйдин
14.03.2019 15:16 1906
Усик закликав уболівальників відвідати матч Динамо - Челсі
Усик закликав уболівальників відвідати матч Динамо - Челсі Максим Буйдин
14.03.2019 15:02 1162
Навички та таланти потенційного новачка Динамо
Навички та таланти потенційного новачка Динамо Максим Буйдин
14.03.2019 12:04 1765
Звірячий данк від Бембро визнаний найкращим моментом дня в НБА
Звірячий данк від Бембро визнаний найкращим моментом дня в НБА Максим Буйдин
14.03.2019 11:35 476
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Ефір телеканалу Футбол 2 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

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Телеканали Футбол 1/2 лідери спортивного мовлення в Україні. Найпрестижніші европейські клубні турніри - Ліга чемпіонів, Ліга Європи, Англійська Прем'єр-ліга, італійська Серія А та Українська прем'єр-ліга в режимі онлайн лише телеканал Футбол 1/2. Баталії найкращих футбольних команд Англії - Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед та Вест Гем нашого Андрія Ярмоленка. Також, найкращі європейські команди ведуть запеклу боротьбу за перемогу в Лізі чемпіонів. Барселона з феноменальним Лео Мессі, Реал з одіозним Серхіо Рамосом, Ліверпуль з супертріо - Мане - Салах - Фірміно та харизматичним Юрегном Клоппом на чолі, найдорожчий за складом клуб в історії футболу - Манчестер Сіті з українцем Олександром Зінченком у складі. 

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Також на телеканалах Футбол 1/2 київське Динамо намагається дійти якомога далі в розіграші Ліги Європи. Ну, а родзинкою для всіх українських уболівальників є Вітчизняне классико Шахтар - Динамо.

Найкращі футбольні аналітичні програми - Ніч Лиги чемпіонів, Ніч Ліги Європи, Футбол News. А кожної неділі скандальне шоу Олександра Денисова - Великий футбол.

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 1, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

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Онлайн-трансляція Челсі - Динамо в текстовому режимі на нашому сайті за цим посиланням.

Джерело - champion.com.ua.

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