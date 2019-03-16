Шахтар мінімально переграв Зорю в УПЛ

Донецький Шахтар мінімально переграв луганську Зорю в рамках 22-го туру української Прем'єр ліги.
Єдиний гол у матчі забив Жуніор Мораес на 25-й хвилині.
Чемпіонат України, УПЛ
22 тур
16 березня
Зоря - Шахтар 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 25 Мораес
Шахтар: П'ятов, Кривцов, Хочолава, Ісмаїлі, Болбат, Степаненко, Патрік, Коваленко, Тайсон, Марлос, Мораес
Зоря: Феліпе, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Тимчик, Караваєв, Арвеладзе, Сілас, Хомченовський, Кабаєв, Громов
Попередження: Чеберко(10), Мораес(19), Марлос(35), Литвин(59), Тайсон(70), Луньов(77), Кривцов(81), Вернидуб(85)
Нагадаємо, Олександрія розгромила Чорноморець у матчі 22-го туру УПЛ.
Джерело - Чемпіон.