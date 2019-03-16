Клуби УПЛ підтримали перенесення матчів через вибори президента України

Клуби УПЛ на загальних зборах одноголосно прийняли рішення перенести матчі чемпіонату і Кубка України з-за проведення виборів президента України.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Нацполіція України вказала в листі до УПЛ, що в період з 28 березня по 2 квітня і з 19 по 23 квітня (якщо буде другий тур) потрібно буде направити максимальну кількість правоохоронців на ділянки проведення виборів.

Також перед прийняттям рішення були враховані побажання керівників служб безпеки клубів УПЛ, співробітників ФФУ, УПЛ та головного тренера збірної України Андрія Шевченка, який просив перенесення 32-го туру на кінець травня.

Таким чином, матчі 23-го туру перенесли з 30 березня на 3 квітня. Це стосується клубів, що беруть участь в 1/4 фіналу Кубка України. Хто не грає у чвертьфіналі, може провести матчі 23-го туру 6 квітня.

Матчі 1/4 фіналу Кубка України перенесли з 3 квітня на 6-7 квітня. Дати зустрічей півфіналу Кубка України будуть визначені додатково.

Ігри 26-го туру перенесені з 20 на 24 квітня.

Матчі 32-го туру перенесли з 26 на 30 травня.

Перехідні гри між УПЛ і першою лігою перенесли з 29 травня і 2 червня на 4 і 8 червня відповідно.

Нагадаємо, Зоря прийме Шахтар, Олександрія зіграє з Чорноморцем. Ігри 22-го туру УПЛ.

Раніше повідомлялося, хто став новим тренером Коноплянки.

Джерело - Офіційний сайт УПЛ.