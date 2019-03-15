Мудрик розповів, чому покинув Шахтар

Півзахисник Шахтаря Михайло Мудрик перейшов на правах оренди в Арсенал-Київ, бо не зміг би отримати достатньо ігрового часу в донецькій команді.

Про це розповів сам футболіст для програми Трендец.

"На даний момент там розраховують на інших людей, я розумів, що не можу отримувати ігрову практику скільки я хотів би. Тренуватися з першою командою - це дуже круто. Але якщо я розумію, що грати не буду - то потрібно вибрати команду, де зможу грати прямо зараз", - сказав Мудрик.