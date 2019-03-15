Сульшер готовий запропонувати роботу Скоулзу в МЮ

Екс-гравець червоних дияволів днями залишив посаду наставника Олдгема

Наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер готовий запропонувати роботу своєму колишньому одноклубнику та легенді червоних дияволів Полу Скоулзу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Напередодні Скоулз покинув посаду головного тренера Олдгема. Пол провів у клубі Ліги Два лише 31 день, вигравши один матч з семи і подавши у відставку через WhatsApp.

До свого призначення в Олдгем Скоулз багато говорив про свої тренерських амбіції, і Сульшер готовий допомогти з цим своєму колишньому товаришеві, з яким вони купу років ділили роздягальню Юнайтед.

"А ви здивовані? У нього, напевно, були свої причини, щоб піти ... Вам краще запитати його самого. Він запрошений сюди, якщо хоче прийти і трохи поговорити про роботу. Ми листувалися з ним, і у нього там просто не склалося з організацією робочого процесу", - сказав Сульшер.

Нагадаємо, що Сульшер стане повноцінним тренером Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони.

Джерело - Fapl.ru.