Мій профіль
Аякс зіграє проти Ювентуса, Ліверпуль проти Порту. Результати жеребкування Ліги чемпіонів
Сьогодні 13:18 2227
Світоліна - Андрееску: онлайн-трансляція півфіналу Індіан-Веллсу
Сьогодні 20:07 1094
Наполі зіграє з Арсеналом, Челсі зі Славією. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи
Сьогодні 14:20 1039
Підтримай Василя Ломаченка в Лос-Анджелесі
Сьогодні 09:19 11368
Лопатецька зіграє у півфіналі турніру в Японії
Сьогодні 08:32 764
Біатлон онлайн. Сезон 2018/19: день за днем
Сьогодні 00:00 51185 1
Динамо — Челсі: огляд матчу
Вчора 23:02 729
Динамо зганьбилося у домашньому матчі з Челсі на НСК Олімпійський
Вчора 21:46 2159
Динамо - Челсі. 0:5. Як це було
Вчора 21:45 6114 4
Динамо - Челсі: 0:5. Відео голів
Вчора 21:42 3565
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
20:48 Футбол Клубний чемпіонат світу змінить формат. Реал, ПСЖ, МЮ - проти 224
20:29 Баскетбол Маямі - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 142
20:25 Футбол Мудрик розповів, чому покинув Шахтар 491
20:07 Теніс Світоліна - Андрееску: онлайн-трансляція півфіналу Індіан-Веллсу 1094
20:03 Футбол Реал цікавиться 19-річним хавбеком Роми 1769
19:54 Футбол Саленко назвав причину розгромної поразки Динамо 695
19:45 Футбол Сульшер готовий запропонувати роботу Скоулзу в МЮ 250
19:43 Баскетбол Детройт - Лейкерс: онлайн-трансляція матчу НБА 248
19:25 Бокс Гірн назвав дату поєдинку Джошуа - Вайлдер 314
19:05 Інше Український шашкіст переміг на етапі Кубка Світу 255
18:49 Футбол Захисник МЮ про Барселону: Ми можемо створити проблеми будь-якому супернику 420
18:33 Теніс Світоліна відкриє власний благодійний фонд Elina Svitolina Foundation 382 1
18:07 Футбол Вілліан розхвалив гру Челсі в матчі проти Динамо 471
17:53 Бокс Арум: Девіс використовує ім'я Ломаченка, щоб стати популярним 513
17:49 Блог За них не соромно. Ультрас Динамо були неймовірними 1080 1
17:29 Футбол Стало відомо, хто став новим тренером Коноплянки 594
17:08 Біатлон Сестри Семеренко потрапили до складу збірної України на естафету в Естерсунді 906
16:49 Блог Усик заспівав пісню на честь київського Динамо 490
16:28 Футбол Береза: Донецька метода перемогла - УПЛ не розширили до 16 команд 713
16:15 Футбол Екс-гравець Динамо: Челсі забив би 20 голів Арсеналу-Київ 1058
15:50 Хокей Дніпро - Кременчук, Донбас - Білий Барс. Анонс півфінальних поєдинків плей-оф УХЛ 284
15:32 Футбол Роналду повернувся в збірну Португалії для матчу проти України 1178
15:18 Футбол Неймовірний гол нападника Севільї став найкращим моментом дня Ліги Європи 1381
14:52 Бокс Вайлдер відмовиться від 100-мільйонного контракту 913
14:20 Футбол Наполі зіграє з Арсеналом, Челсі зі Славією. Результати жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи 1039

Сульшер готовий запропонувати роботу Скоулзу в МЮ

Сьогодні 19:45 250 0
Екс-гравець червоних дияволів днями залишив посаду наставника Олдгема
Сульшер готовий запропонувати роботу Скоулзу в МЮ

Наставник Манчестер Юнайтед Оле Гуннар Сульшер готовий запропонувати роботу своєму колишньому одноклубнику та легенді червоних дияволів Полу Скоулзу.

Про це повідомляє The Telegraph.

Напередодні Скоулз покинув посаду головного тренера Олдгема. Пол провів у клубі Ліги Два лише 31 день, вигравши один матч з семи і подавши у відставку через WhatsApp.

До свого призначення в Олдгем Скоулз багато говорив про свої тренерських амбіції, і Сульшер готовий допомогти з цим своєму колишньому товаришеві, з яким вони купу років ділили роздягальню Юнайтед.

"А ви здивовані? У нього, напевно, були свої причини, щоб піти ... Вам краще запитати його самого. Він запрошений сюди, якщо хоче прийти і трохи поговорити про роботу. Ми листувалися з ним, і у нього там просто не склалося з організацією робочого процесу", - сказав Сульшер.

Нагадаємо, що Сульшер стане повноцінним тренером Манчестер Юнайтед.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Барселони

Джерело - Fapl.ru.

#Сульшер, #Скоулз, #Манчестер Юнайтед
Коментарі ()