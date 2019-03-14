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Арсенал переграв Ренн і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи

Вчора 23:57 182 0
Каноніри не залишили шансів супернику на власному полі
Арсенал переграв Ренн і вийшов до чвертьфіналу Ліги Європи

Лондонський Арсенал у 1/8 фіналу ліги Європи приймав французький Ренн.

Уже до 15 хвилини каноніри встановили рівновагу в двоматчевій зустрічі. завдяки голам Обамеянга і Мейтленда-Найлса.

А у другому таймі Обамеянг оформив дубль і гарантував путівку своїй команді до чвертьфіналу.

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Ліга Європи

1/8 фіналу, 2 матч

14 березня

Арсенал - Ренн 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 5 Обамеянг, 2:0 - 15 Мейтленд-Найлс, 3:0 - 72 Обамеянг.

Нагадаємо, Динамо зганьбилося у матчі з Челсі. Відеоогляд матчу на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.

#Арсенал, #Ренн, #ЛЄ, #Ліга Європи
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