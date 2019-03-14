Динамо зазнало найганебнішої поразки в єврокубках

Кияни програли Челсі 5:0

Динамо в 1/8 фіналу Ліги Європи ганебно програло Челсі.

На НСК Олімпійський кияни пропустили п'ять голів і безславно покинуло Лігу Європи. Таким чином, це фіаско стало найбільшою домашньою поразкою "біло-синіх" в єврокубках.

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Цей результат також повторив найбільшу поразку Динамо в єврокубках за всю історію клубу. Раніше кияни програвали з рахунком 0:5 двічі на виїзді: проти Бенфіки в 1992 році і Ювентуса 2002 року.

Відзначимо, що матч проти Челсі з трибун НСК Олімпійський подивилися 64 835 уболівальників.

Нагадаємо, відео голів можна переглянути на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.