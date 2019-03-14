Барселона - Ліон 5:1. Огляд матчу

У 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Барселона на власному полі приймала Ліон.

Каталонці влаштували справжнє футбольне побоїще на власному полі. Відкрив рахунок Мессі з пенальті. Згодом подвоїв перевагу Коутінью.

На старті другого тайму гості спробували зберегти інтригу: забив гол Тусар. Але в цьому матчі це був останній гол Ліона. Далі публіка спостерігала за бенефісом Барселони.

Голи забивали Мессі, Піке та Дембеле. У підсумку 5:1 - Барселона пробивається далі.

Ліга чемпіонів

1/8 фіналу, 2 матч

13 березня

Барселона — Ліон 5:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 17 пенальті Мессі, 2:0 - 31 Коутінью, 2:1 - 58 Тусар, 3:1 - 78 Мессі, 4:1 - 81 Піке, 5:1 - 86 Дембеле

Нагадаємо, відео голів та огляд матчу дивіться за посиланням.

Джерело - Чемпіон.