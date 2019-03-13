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Барселона - Ліон 5:1. Відео голів

Вчора 23:56 2829 0
Барселона - Ліон 5:1. Відео голів

Сьогодні 13 березня відбудеться матч 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів між каталонською Барселоною та французьким Ліоном. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Перший матч між командами на Люм'єрі завершився нульовою нічиєю.

Також, це простистояння ви можете переглянути на нашому сайті в режимі онлайн.

Дембеле відзначився на 86-ій хвилині. 5:1!!!

Недовго чекала Барселона. Піке забив 4-ий м'яч для команди.

Не вистачило Ліона на те, щоб зрівняти рахунок. Спритнішим виявився Мессі на 78-ій хвилині.

Ліон відіграє один м'яч і тим самим зберігає інтригу. На 58-ій хвилині відзначився Тузар.

Барселоні знадобилося лише 15 хвилин, щоб подвоїти перевагу. Автором голу став Коутінью.

На 16-ій хвилині рахунок у матчі відкрив Лео Мессі. Таким чином, цей гол став першим у двоматчевому протистоянні цих команд.

Джерело - Чемпіон.

#Барселона, #Ліон, #Ліга чемпіонів
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