Баварія - Ліверпуль 1:3. Солодка помста від Клоппа

Сьогодні 13 березня відбудеться матч 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів між мюнхенською Баварією та англійським Ліверпулем. Поєдинок розпочнеться о 22:00.

Перший матч між командами на Енфілді завершився нульовою нічиєю.

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Садіо Мане зробив дубль і збільшив шанси Ліверпуля на вихід у наступну стадію.

Ліверпуль знову вийшов уперед. Ван Дейк відзначився на 69-ій хвилині.

Автогол Матіпа на 39-ій хвилині зрівнює рахунок у матчі:

Садіо Мане скористався помилкою Мануеля Ноєра та відправив м'яч у порожні ворота на 26-ій хвилині:

Стартові склади команд:

Баварія: Нойєр, Рафінья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартінес, Тьяго, Хамес, Гнабрі, Левандовській, Рібері.

Ліверпуль: Аліссон, Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матіп, Робертсон, Мілнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фірміно, Мане

Джерело - Чемпіон.