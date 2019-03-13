Баварія - Ліверпуль 1:3. Солодка помста від Клоппа

Сьогодні 13 березня відбудеться матч 1/8 плей-оф Ліги чемпіонів між мюнхенською Баварією та англійським Ліверпулем. Поєдинок розпочнеться о 22:00.
Перший матч між командами на Енфілді завершився нульовою нічиєю.
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Садіо Мане зробив дубль і збільшив шанси Ліверпуля на вихід у наступну стадію.
Ліверпуль знову вийшов уперед. Ван Дейк відзначився на 69-ій хвилині.
Автогол Матіпа на 39-ій хвилині зрівнює рахунок у матчі:
Садіо Мане скористався помилкою Мануеля Ноєра та відправив м'яч у порожні ворота на 26-ій хвилині:
Стартові склади команд:
Баварія: Нойєр, Рафінья, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартінес, Тьяго, Хамес, Гнабрі, Левандовській, Рібері.
Ліверпуль: Аліссон, Александр-Арнольд, Ван Дейк, Матіп, Робертсон, Мілнер, Хендерсон, Вейналдум, Салах, Фірміно, Мане
Джерело - Чемпіон.