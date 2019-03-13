Роналду: Для цього мене і запросили у Ювентус

Ювентус заслужив на вихід у наступний раунд Ліги чемпіонів.

Про це сказав нападник команди Кріштіану Роналду.

"Це був особливий вечір. Справа навіть не в моїх голах, а в команді та її ставленні до гри. Це той менталітет, який потрібен в Лізі чемпіонів. Ми на правильному шляху.

Для цього Ювентус і запросив мене, щоб я допоміг у такій магічний вечір. Атлетіко - складна команда, але ми були сильними і довели, що заслужили вихід у наступний раунд. Поки рано говорити про фінал, ми робимо крок за кроком", - сказав Роналду.