Хет-трік Роналду виводить "зебр" далі

Туринський Ювентус розгромив мадридський Атлетіко в рамках 1/8 Ліги Чемпіонів і оформив собі путівку до чвертьфіналу.

Вже на початку матчу господарі відкрили рахунок, однак арбітр не зарахував гол. Ювентус продовжив атакувати і на 27-й хвилині Роналду забив перший гол.

На початку другого тайму Крішітану подвоїв перевагу. Але на цьому "зебри" не зупинилися і на 86-й хвилині Роналду забив свій третій гол у матчі.

Ліга чемпіонів УЄФА

1/8 фіналу, другий матч

12 березня

Ювентус - Атлетіко 3:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 27 Роналду, 2:0 - 49 Роналду, 3:0 - 86 Роналду

Нагадаємо, Роналду - найпопулярніший спортсмен світу.

Також, Роналду придбав шикарний Rolls Royce у кольорах Ювентуса.

Джерело - Чемпіон.