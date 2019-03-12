Гоффенгайм - Динамо U-19: стартові склади комнад

Визначилися стартові склади на матч 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА Гоффенгайм - Динамо.
До вашої уваги стартові склади команд.
Актуально: Гоффенгайм - Динамо: анонс і прогноз на матч ліги УЄФА U-19
Гоффенгайм: 1.Кляйн, 2.Гешвілль, 3.Герліх, 4.Валльквіст (к), 5.Нітцль, 6.Богард, 7.Тублук, 8.Ельмкіс, 9.Отто, 10.Амаде, 11.Альберіко.
Запасні: 23.Філіпп, 12.Кесслер, 13.Ландвер, 14.Стожилкович, 15.Зеленськи, 16.Онана, 17.Лінсбіхлер.
Динамо: 12.Нещерет, 4.Біловар, 5.Білошевський, 6.Вівчаренко, 10.Булеца, 11.Цитаішвілі, 17.Надольський, 18.Шулянський, 19.Попов (к), 22.Скорко, 89.Супряга.
Запасні: 1.Моргун, 3.Забарний, 7.Ванат, 15.Волошин, 20.Завгородній, 21.Ващишин, 23.Ярош.
Нагадаємо, де дивитися онлайн-трансляцію матчу.
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Джерело - офіційний сайт Динамо.