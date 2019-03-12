Гоффенгайм - Динамо: анонс і прогноз на матч ліги УЄФА U-19

12 березня Динамо проведе поєдинок 1/8 фіналу Юнацької ліги УЄФА проти німецького Гоффенхайма

Гоффенгайм U-19 - Динамо U-19

Юнацька ліга УЄФА. 1/8

Діттмар-Хопп Штадіум, Зінсгайм. 12 березня, 17:00

Головний арбітр: Адам Форкош (Франція)

Асистенти арбітра: Болаж Серт, Герге Віг-Таршоньї (Угорщина)

Гоффенгайм виступає у груповому турнірі Юнацької Ліги УЄФА, оскільки основна команда брала участь в основній сітці Ліги чемпіонів. У групі F, виступаючи разом з англійським Манчестер Сіті, французьким Ліоном і донецьким Шахтарем, німецька команда набрала 11 очок і посіла перше місце, випередивши за додатковими показниками Ліон і вийшовши безпосередньо в 1/8 фіналу, минаючи раунд плей-оф.

Гоффенгайм багато забивав - 15 м'ячів (більше на груповому етапі лише у Ліверпуля, Аякса, Манчестер Юнайтед і Реала), але при цьому і пропускав чимало - 10 голів. Футболісти німецької команди багато б'ють по воротах (77 ударів у бік воріт суперників, з них 36 - у рамку), але при цьому дозволяють турбувати і свого воротаря (88 ударів в бік воріт Гоффенгайма, 41 - в рамку).

В Молодшій південній Бундеслізі Гоффенгайм після 19-ти матчів розташовується на п'ятому місці (9 перемог, 5 нічиїх, 5 поразок, м'ячі - 32:29), маючи 32 очки. Лідирує ж в турнірній таблиці Штутгарт, в активі якого 44 набраних балів (після 20-ти зіграних матчів).

Динамо, у свою чергу, активно готувалося до сезону в Туреччині. За два тижні, проведені на навчально-тренувальному зборі в Сіде, підопічні Ігоря Костюка зіграли три контрольні зустрічі, і все виграли із загальним рахунком 14:0.

Повернувшись в Україну, біло-сині розгромили в раунді плей-оф туринський Ювентус - 3:0 (Ващишин, 6, Булеца, 69, Попов, 85). Після цього матчу наша команда провела лише один поєдинок в рамках вітчизняного чемпіонату U-19, здобувши вольову перемогу на виїзді над Карпатами - 2:1 (Супряга, 82, Завгородній, 88 - Рунич, 54).

У понеділок делегація команди вирушила до Німеччини. Старший тренер команди Ігор Костюк розраховує в майбутньому поєдинку на 21 гравця.

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Заявка Динамо згідно з сайтом УЄФА (всі українці)

Воротарі: Моргун, Пацкан, Малюк, Нещерет, Кучерук. Захисники: Сирота, Вівчаренко, Шелест, Білик, Аусси, Забарний, Дмитрук, Скорко, Попов, Ярош, Біловар, Хондак. Півзахисники: Волошин, Шулянскій, Надольский, Михайленко, Ващишин, Белошевскій, ГЛУШАЧ, Цітаішвілі, Булеца, Бодня, Ісадченко, Близниченко, Завгородній, Бражко, Велетень, Мащенко. Нападники: Гладковський, Ісаєнко, Супряга, Ванат, Рязанцев.

Прогноз Чемпіона: 2:2

Джерело - Чемпіон.