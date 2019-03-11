Костюк розраховує на 21 гравця

Делегація юнацької команди Динамо вирушила до Німеччини, де у вівторок, 12 березня, проведе матч 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА проти Гоффенгайма.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Старший тренер команди Ігор Костюк розраховує у майбутньому поєдинку на 21 гравця.

Воротарі: Нещерет, Моргун, Малиш;

Захисники: Ярош, Попов, Скорко, Вівчаренко, Забарний, Дмитрук, Біловар;

Півзахисники: Булеца, Завгородній, Волошин, Цитаішвілі, Надольський, Шулянський, Бодня, Білошевський, Ващишин;

Нападники: Ванат, Супряга.

Матч Юнацької Ліги УЄФА Гоффенгайм – Динамо відбудеться у вівторок, 12 березня, в Гоффенгаймі на Дітмар-Хопп-Штадіон (вміщує 6 350 глядачів), початок – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat.

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Джерело - fcdynamo.kiev.ua.