Делегація юнацької команди Динамо вирушила до Німеччини, де у вівторок, 12 березня, проведе матч 1/8 фіналу Юнацької Ліги УЄФА проти Гоффенгайма.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
Старший тренер команди Ігор Костюк розраховує у майбутньому поєдинку на 21 гравця.
Воротарі: Нещерет, Моргун, Малиш;
Захисники: Ярош, Попов, Скорко, Вівчаренко, Забарний, Дмитрук, Біловар;
Півзахисники: Булеца, Завгородній, Волошин, Цитаішвілі, Надольський, Шулянський, Бодня, Білошевський, Ващишин;
Нападники: Ванат, Супряга.
Матч Юнацької Ліги УЄФА Гоффенгайм – Динамо відбудеться у вівторок, 12 березня, в Гоффенгаймі на Дітмар-Хопп-Штадіон (вміщує 6 350 глядачів), початок – о 17:00 за київським часом.
Нагадаємо, Динамо - найкраща команда УПЛ за єдиноборствами - InStat.
Також, Динамо розгромило Арсенал у 21-у турі УПЛ
Джерело - fcdynamo.kiev.ua.