Півзахисник донецького Шахтаря Тайсон переміг у номінації Найкорисніший гравець 21 туру УПЛ.
Про це повідомляє офіційний сайт організації.
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Індекс ефективності атакувального півзахисника Шахтаря склав 379 балів. Також відзначимо, що Тайсон переміг у номінації Найкращий лівий півзахисник.
Друге місце посів захисник Шахтаря Тарас Степаненко (367 балів), третє — Денис Гармаш із Динамо (366 балів).
Нагадаємо, найкращим гравцем туру став Коваленко.
Тим часом гірники знищили Карпати.
Джерело - УПЛ.