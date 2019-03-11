Ворскла розраховується із зарплатними боргами

Клуб виплатив близько мільйона доларів

Полтавська Ворскла продовжує виплачувати зарплатну заборгованість своїм гравцям.

Про це розповів віце-президент клубу Олег Лисак в ефірі програми Великий Футбол.

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"Майже мільйон доларів виплачений заробітної плати. Мільйон доларів — це бонуси для футболістів, працівників клубу. Решту коштів, які надходили, були витрачені на поліпшення інфраструктури стадіону", - заявив функціонер.

Нагадаємо, в останньому турі Ворскла розписала мирову з Десною.

Раніше повідомлялося, що Ворскла зі спонсорами розробила план повернення боргів.

Джерело - Великий футбол.