Ворскла розраховується із зарплатними боргами

Полтавська Ворскла продовжує виплачувати зарплатну заборгованість своїм гравцям.
Про це розповів віце-президент клубу Олег Лисак в ефірі програми Великий Футбол.
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"Майже мільйон доларів виплачений заробітної плати. Мільйон доларів — це бонуси для футболістів, працівників клубу. Решту коштів, які надходили, були витрачені на поліпшення інфраструктури стадіону", - заявив функціонер.
Нагадаємо, в останньому турі Ворскла розписала мирову з Десною.
Раніше повідомлялося, що Ворскла зі спонсорами розробила план повернення боргів.
Джерело - Великий футбол.