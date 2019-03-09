Ворскла - Десна: відеоогляд матчу УПЛ

У матчі 21-го туру УПЛ Ворскла вдома не змогла забити Десні.
За 90 хвилин команди не зуміли забити голів.
Матч Ворскла догравала вдев'ятьох. У другому таймі червоні картки отримали Кане і Чижов.
Чемпіонат України, УПЛ
21-й тур
9 березня
Ворскла - Десна 0:0
Ворскла - Шуст, Чижов, Сапай, Гіоргадзе, Кане, Мисик (Артур, 57), Габелок, Кобахідзе (Шехич, 41), Шарпар, Ребенок (Карека, 71), Коломоєць.
Десна - Литовка, Фаворов, Імереков, Гітченко, Мостовий, Огиря, Богданов, Картушов (Козак, 77), Волков, Сергійчук (Безбородько, 60), Філіппов.
Попередження:Кане (20), Мостовий (25), Гіоргадзе (32), Чижов (39), Габелок (60), Безбородько (71), Філіппов (72).
Вилучення: Кане (83). Чижов (90+4).
Нагадаємо, Маріуполь розписав нічию з Чорноморцем.
Джерело - Чемпіон.