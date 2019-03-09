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Ворскла - Десна: відеоогляд матчу УПЛ

Вчора 23:30 554 0
Ворскла - Десна: відеоогляд матчу УПЛ

У матчі 21-го туру УПЛ Ворскла вдома не змогла забити Десні.

За 90 хвилин команди не зуміли забити голів.

Матч Ворскла догравала вдев'ятьох. У другому таймі червоні картки отримали Кане і Чижов.

Чемпіонат України, УПЛ

21-й тур

9 березня

Ворскла - Десна 0:0

Ворскла - Шуст, Чижов, Сапай, Гіоргадзе, Кане, Мисик (Артур, 57), Габелок, Кобахідзе (Шехич, 41), Шарпар, Ребенок (Карека, 71), Коломоєць.

Десна - Литовка, Фаворов, Імереков, Гітченко, Мостовий, Огиря, Богданов, Картушов (Козак, 77), Волков, Сергійчук (Безбородько, 60), Філіппов.

Попередження:Кане (20), Мостовий (25), Гіоргадзе (32), Чижов (39), Габелок (60), Безбородько (71), Філіппов (72).

Вилучення: Кане (83). Чижов (90+4).

Нагадаємо, Маріуполь розписав нічию з Чорноморцем.

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Ворскла, #Десна
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