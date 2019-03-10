Сьогодні, 10 березня, відбулися матчі у рамках 27-го туру Ла-Ліги.

Чеміпонат Іспанії, Ла-Ліга

27 тур

10 березня

Сельта - Реал Бетіс 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 - 80 Хесе

Жирона - Валенсія 2:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 14 Гедеш, 1:1 - 22 Рамальо, 1:2 - 53 Парехо, 2:2 - 83 Стуані (П), 90 - Торес

Севілья - Реал Сосьедад 5:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 25 Сарабія, 1:1 - 28 Ойарсабаль, 2:1 - 48 Бен Йеддер, 3:1 - 58 Бен Йеддер, 4:1 - 61 Бен Йеддер, 5:1 - 69 автогол Ойарсабаль, 5:2 - 77 Оайрсабаль(П)

Леванте - Вільярреал 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 93 автогол Пір, 0:2 - 96 Чуквуезе

Нагадаємо, Барселона обіграла Райо Вальєкано у 27-му турі Ла-Ліги. Також відбитий пенальті Луніна не допоміг Леганесу в матчі проти Атлетіко.

Джерело - Чемпіон.