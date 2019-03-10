Челсі в 30-у турі англійської Прем'єр-ліги здобув нічию в матчі з Вулвергемптоном.
Лондонці контролювали гру, однак пропустили першими на 56-й хвилині. Відзначився Хіменес.
Врятувати команду зміг Еден Азар, який зрівняв рахунок на 92-й хвилині.
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Чемпіонат Англії, АПЛ
30 тур
10 березня
Челсі - Вулвергемптон 1:1 (0:0, 1:1)
Голи: 0:1 - 56 Хіменес, 1:1 - 92 Азар
Нагадаємо, Ліверпуль переграв Бернлі в 30 турі АПЛ.
Також, Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Вотфорд.
Джерело - Чемпіон.