Еден Азар врятував лондонців

Челсі в 30-у турі англійської Прем'єр-ліги здобув нічию в матчі з Вулвергемптоном.

Лондонці контролювали гру, однак пропустили першими на 56-й хвилині. Відзначився Хіменес.

Врятувати команду зміг Еден Азар, який зрівняв рахунок на 92-й хвилині.

Актуально: Футбол 1 онлайн — дивитися пряму трансляцію

Чемпіонат Англії, АПЛ

30 тур

10 березня

Челсі - Вулвергемптон 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 - 56 Хіменес, 1:1 - 92 Азар

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Бернлі в 30 турі АПЛ.

Також, Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Вотфорд.

Джерело - Чемпіон.