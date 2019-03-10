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Челсі вирвав нічию в матчі з Вулвергемптоном у 30 турі АПЛ

Сьогодні 18:45 212 0
Еден Азар врятував лондонців
Челсі вирвав нічию в матчі з Вулвергемптоном у 30 турі АПЛ

Челсі в 30-у турі англійської Прем'єр-ліги здобув нічию в матчі з Вулвергемптоном.

Лондонці контролювали гру, однак пропустили першими на 56-й хвилині. Відзначився Хіменес.

Врятувати команду зміг Еден Азар, який зрівняв рахунок на 92-й хвилині.

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Чемпіонат Англії, АПЛ

30 тур

10 березня

Челсі - Вулвергемптон 1:1 (0:0, 1:1)

Голи: 0:1 - 56 Хіменес, 1:1 - 92 Азар

Нагадаємо, Ліверпуль переграв Бернлі в 30 турі АПЛ.

Також, Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Вотфорд.

Джерело - Чемпіон.

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